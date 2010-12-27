В Петербурге кто-то "выкинул" черную иномарку в канаву

Водителя в машине не было.

Вечером 24 августа, на пересечении на Бадаева и Коллонтай горожане обнаружили покинутый всеми черный "Форд". Об этом стало известно из соцсетей.

Машина по неизвестным причинам оказалась в канаве. Водителя в ней не было.

Кто-то выкинул Форд Мондео шутит один из очевидцев

На снимках видно, что новая иномарка лежит на трубах, в канаве. При этом особых повреждений у машины нет.

Загадочный инцидент заставил поволноваться петербуржцев.

Дожили, машины выбрасывать начали в канаву возмущается прохожая

На место происшествия вызвали соответствующие службы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК