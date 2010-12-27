В Петербурге кто-то "выкинул" черную иномарку в канаву

Вечером 24 августа, на пересечении на Бадаева и Коллонтай горожане обнаружили покинутый всеми черный "Форд". Об этом стало известно из соцсетей.
Машина по неизвестным причинам оказалась в канаве. Водителя в ней не было.
Кто-то выкинул Форд Мондео
шутит один из очевидцев
На снимках видно, что новая иномарка лежит на трубах, в канаве. При этом особых повреждений у машины нет.
Загадочный инцидент заставил поволноваться петербуржцев.
Дожили, машины выбрасывать начали в канаву
возмущается прохожая
На место происшествия вызвали соответствующие службы.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК