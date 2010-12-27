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В Петербурге кто-то "выкинул" черную иномарку в канаву
Сегодня, 20:26
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге кто-то "выкинул" черную иномарку в канаву

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Водителя в машине не было.

Вечером 24 августа, на пересечении на  Бадаева и Коллонтай горожане обнаружили покинутый всеми черный "Форд". Об этом стало известно из соцсетей.

Машина по неизвестным причинам оказалась в канаве. Водителя в ней не было. 

Кто-то выкинул Форд Мондео 

шутит один из очевидцев

На снимках видно, что новая иномарка лежит на трубах, в канаве. При этом особых повреждений у машины нет.

Загадочный инцидент заставил поволноваться петербуржцев. 

Дожили, машины выбрасывать начали в канаву

возмущается прохожая

На место происшествия вызвали соответствующие службы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: дтп петербург , машина в канаве коллонтай
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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