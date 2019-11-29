В Петербурге ко Дню космонавтики откроют выставки, лекции и концерты

Город отметит 65-летие полёта Гагарина.

В Санкт-Петербурге подготовили обширную программу ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Мероприятия расскажут о вкладе города в освоение космоса и укрепят интерес юных горожан к ракетостроению и космическим исследованиям, сообщил губернатор Александр Беглов. В этом году Россия и весь мир отмечают 65-летие полёта Юрия Гагарина.

Губернатор подчеркнул, что Ленинград стоял у истоков космической эры, а сегодня многие петербургские научные организации и предприятия являются флагманами космической отрасли. В школах города открываются инженерные и курчатовские классы, лаборатории и пространства научного творчества.

Центральной площадкой празднования станет Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко в Петропавловской крепости. 12 апреля там откроется выставка "День инноваций" совместно с Военно-космической академией имени Можайского. Накануне музею передали макет спутника "Геоскан 3U", который производится в Петербурге.

Также в Историческом парке "Россия – моя история" пройдёт встреча с космонавтом Юрием Усачёвым и интеллектуальная игра для школьников. Академический университет имени Алфёрова подготовил лекции о спутниках и космических инновациях. В центре РОСФОТО до 20 мая работает выставка "Наш космос" с редкими снимками Гагарина. В Музее связи имени Попова представлена филателистическая выставка, в Планетарии – программы и мультимедийное шоу, а в Капелле и во дворце Белосельских-Белозерских пройдут концерты.

