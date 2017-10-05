В Петербурге кинотеатрам выдали памятки по борьбе с противниками "Матильды"

Защита Алексея Учителя подготовила памятки для кинотеатров, в которых изложено что делать при столкновении с царезащитниками

Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя, в помощь по борьбе с ненавистниками «Матильды» подготовил пакет, в котором содержатся инструкции о том, как действовать представителям кинотеатров в случае, если они подвергнутся давлению и угрозам со стороны протестующих против фильма о Николае ll и балерине Матильде Кшесинской.

Памятка состоит из 12 пунктов, первый из которых гласит, что в случае угроз и давлении нужно создать большую огласку путем сообщения журналистам, адвокатам и правоохранительным органам. Один из пунктов оперирует тем, что каждый свободный гражданин имеет право смотреть по своему желанию все, что не запрещено законом. Адвокат указал в пакете о полном отсутствии претензий к содержанию «Матильды» по мнению экспертов, в связи с этим отсутствуют и причины для отмены фильма.

Напомним, что в конце сентября по России прокатились массовые угрозы, поджоги и акции из за еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». Последний инциндент случился 4 октября, когда "Христианское государство" пообещало сжечь за показ "Матильды" кинотеатр в Петербурге

Видео: официальный трейлер кинофильма режиссера Алексея Учителя "Матильда"