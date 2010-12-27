"Христианское государство" пообещало сжечь за показ "Матильды" кинотеатр в Петербурге

Директору кинотеатра в Санкт-Петербурге угрожают расправой и поджогом кинотеатра, если будет показан фильм Алексея Учителя «Матильда»

По данным «Фонтанки», руководителю кинотеатра в торговом центре «Порт Находка», который находится в рыбацком, доставили письмо с угрозами на 4 листа. Отправитель себя скрывать не стал. Предупреждение кинотеатру вынесла организация «Христианское государство» (ХРИГ).

Защитники православия подробно разъяснили испуганному директору, что сами войны не хотят, но. если «Матильде» быть, то войну начнут провокаторы. Повсеместно участятся случаи погромов и поджогов.

«Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5-10 тысяч рублей. Оппозиция тратит сотни миллионов на то, чтобы начать войну, чтобы расшатать народ. Но выход на экраны «Матильды» повлечет за собой страшные, для всей России, последствия — всего за 10 млн.р. Можно сжечь все кинотеатры России», – предупреждают христиане директора «Синема 5»

Организация уверяет, что фильм распнет нашу страну и это послужит началом кровавой братоубийственной войны. «Война не щадит никого», - заключила организация.

В заявлении директор написала, что боится не только за судьбу здания кинотеатра, но и за жизни людей, включая свою. Несмотря на угрозы, женщина не собирается идти на поводу, так как не видит адекватных причин для расторжения договора о прокате фильма.

Напомним, что с конца августа случилась серия поджогов. Пострадала студия «Лендок», киноклуб в Ярославле, в Екатеринбурге грузовик с огнеопасным грузом въехал в кинотеатр, были подожжены две машины около бизнес центра, где работает адвокат Алексея Учителя, режиссера «Матильды».

Александру Калинину, лидеру «Христианского государства», предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры.