В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В ночь на 9 марта Петербург окутал сильный ветер со снегом. Возникла угроза наводнения - в середине дня ожидается пик подъема воды.
Было принято решение перекрыть дамбу в Финском заливе. В 06:50 удопропускные и водопропускные сооружения Комплекса защитных сооружений (КЗС) были закрыты. Суды временно не смогут передвигаться по Кронштадскому карабельному фарватеру.
По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, наводненческая ситуация продлится недолго.
В субботу, 9 марта в Петербурге ожидается мокрый снег с ветром, температура воздуха +1…+3 градуса.
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