В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Причиной стал сильный ветер со снегопадом.

В ночь на 9 марта Петербург окутал сильный ветер со снегом. Возникла угроза наводнения - в середине дня ожидается пик подъема воды.

Было принято решение перекрыть дамбу в Финском заливе. В 06:50 удопропускные и водопропускные сооружения Комплекса защитных сооружений (КЗС) были закрыты. Суды временно не смогут передвигаться по Кронштадскому карабельному фарватеру.

По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, наводненческая ситуация продлится недолго.

В субботу, 9 марта в Петербурге ожидается мокрый снег с ветром, температура воздуха +1…+3 градуса.