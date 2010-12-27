Более 10 килограммов украшений изъяли из ювелирного магазина в Петербурге

Накануне в Петербурге из магазина на Лермонтовском были изъяты ювелирные украшения, которые продавались без необходимых документов.

Как сообщает "Росбалт", из магазина на Лермонтовском проспекте изъяли ювелирные украшения, продававшиеся без необходимых документов.



Продавцы также неправильно хранили драгоценности в число которых вошли: подвески, браслеты из янтаря, цепи из драгоценных металлов. Помимо этого, вопросы вызвало качество украшений. Издание сообщает, что изъято было более 10 килограмм ювелирной продукции.



По данному факту было возбуждено административное дело.