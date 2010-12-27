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В Петербурге изъяли 10 тысяч литров алкогольной продукции
Сегодня, 13:31
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Shdaria
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В Петербурге изъяли 10 тысяч литров алкогольной продукции

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В Петербурге обнаружили огромное количество контрафактного алкоголя.

В Санкт-Петербурге на складе, который находится на Магнитогорской улице сотрудниками полиции было обнаружено 10 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Отметим, что данный склад арендует крпная сеть супермаркетов. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Выяснилось, что на алкоголь нет необходимой документации, которая дает право на хранение спиртосодержащей продукции. Поэтому полицейские в скором времени иъяли алкогольную продукци. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
 
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Теги: алкоголь , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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