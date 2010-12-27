В Малоохтинском парке из пруда достали труп мужчины

В Малоохтинском парке сотрудники экстренной службы достали из пруда тело мужчины.
Известно, что глубина пуда примерно по колено. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Сегодня днем в пруду парка обнаружили тело мужчины
В Малоохтинском парке сотрудники экстренной службы достали из пруда тело мужчины.
Известно, что глубина пуда примерно по колено. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург