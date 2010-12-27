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В Малоохтинском парке из пруда достали труп мужчины
Сегодня, 16:37
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nadiputintseva
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В Малоохтинском парке из пруда достали труп мужчины

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Сегодня днем в пруду парка обнаружили тело мужчины

В Малоохтинском парке сотрудники экстренной службы достали из пруда тело мужчины.

В Малоохтинском парке из пруда достали труп мужчины

Известно, что глубина пуда примерно по колено. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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