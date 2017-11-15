В Петербурге из машины похитили домашнюю ворону Кару

Неизвестные в ночь на 15 ноября разбили окна в микроавтобусе и вытащили вещи, ничего не пропало кроме ручной вороны, на поиски которой хозяева задействовали все силы.

Ночью припаркованный автомобиль VW transporter атаковали неизвестные. Злоумышленники разбили стекло и раскидали вещи из авто по тротуару. Из машины, стоявшей по адресу Средний проспект, 85, пропало самое ценное – домашняя ворона Кара.

Хозяева вороны предполагают, что птицу могли похитить или просто случайно выпустить. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость о пропавшей птичке. Люди узнали в ней ту же самую ворону, которую потеряли несколько месяцев назад. В прошлый раз друзья хозяйки собирали деньги, чтобы нашедшие откликнулись на вознаграждение. Поэтому некоторые предположили, что Кару могли похитить намеренно.

По второй версии пользователей на волю Кару выпустили незнающие зоозащитники, которые подумали, что над животным издеваются. Возможно активисты, действующие "во благо животных", решили таким агрессивным методом отомстить хозяйке за "издевательство" над пернатой. Но они не учли того момента, что ворона попала в руки людей еще птенцом и в ином случае погибла бы. Люди спасли Кару, но она так и не смогла адаптироваться к дикой жизни и стала членом семьи.

Хозяйка вороны отметила, что в машине животное жило, так как в домашних условиях дикая по природе птица часто болеет и плохо меняет оперение. Поэтому зоозащитники возможно только погубили Кару.

Кара домашняя птичка, и будет проситься к вам в авто в безопасность ночевать или просить еду у прохожих. Летает плохо, часто машет крыльями, отзывается на Карусю, Кара иди сюда Eugenia Karlina, хозяйка вороны

Видео: Вконтакте / Eugenia Karlina