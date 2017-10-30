Вечером 30 октября из ТРК "Порт Находка" в Невском районе Петербурга начали эвакуировать людей. Об этом расказали очевидцы, пишет "Росбалт".
На данный момент причины эвакуации неизвестны.
ТРК "Порт Находка" находится у метро "Рыбацкое", на улице Тепловозная, 31.
Сегодня, 20:10
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В Невском районе из ТРК эвакуировали посетителей
Из ТРК "Порт Находка" в Невском районе Петербурга эвакуируют людей. Об этом рассказали очевидцы.
Вечером 30 октября из ТРК "Порт Находка" в Невском районе Петербурга начали эвакуировать людей. Об этом расказали очевидцы, пишет "Росбалт".