В Петербурге ищут мошенницу, обокравшую пенсионерку

Злоумышленница убедила жительницу города в снижении рубля.

В пятницу, 7 февраля, в полицию Невского района с тревожным заявлением обратилась пенсионерка. Она заявила, что неизвестная обманула ее, прикинувшись сотрудницей банка, и завладела деньгами в размере около 500 000 рублей.

Девушка подкараулила пострадавшую на проспекте Солидарности и убедила в том, что знает её дочь. Затем рассказала о прогнозируемом резком снижении рубля. По ее словам, дочка заявительницы позвонила ей и попросила как можно быстрее встретить женщину, чтобы помочь поменять денежные средства c минимальными потерями.

В результате доверчивая пенсионерка вместе со злоумышленницей поспешили домой за паспортом и наличными в сумме около 43 000 рублей. Затем в отделении банка на улице Колонтай они сняли еще 463 тысячи. Мошенница приняла деньги и попрощалась.

Вечером после звонка от дочери потерпевшая поняла, что ее обманули.

Полиция проводит проверку данной информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что пенсионерка отдала мошенникам 1,5 миллиона за биодобавки.

Фото: pexels