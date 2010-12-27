В Петербурге мужчина убил младшего брата‍ ударом в сердце

В Петербурге конфликт между братьями перерос в трагедию. Мужчина застрелил своего младшего брата из охотничьего ружья.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который убил своего младшего брата. Как выяснилось, задержанный всего лишь хотел преподать урок послушания, но ружье висевшее без дела манило к себе.

Известно, что в полицию Центрального района самостоятельно явился с 47-летний Тарлан Эйлер с повинной. Он рассказал, что вечером в совместной квартире на улице Тележной возник конфликт с младшим братом. Однако прийти к компромису и спокойно завершить спор не удалось. Уточняется, что в квартире пять лет хранилось охотничье ружье, которое никогда не пригождалось.

Но в момент ссоры старший брат вспомнил о ружье и решил взять его в руки, прицелился, а после выстрелил в младшенького зарядом 12-го калибра. Отметим, что удар пришелся прямо в сердце. Пострадавший скончался на месте.