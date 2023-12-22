В Петербурге индекс промышленного производства вырос на 11,8% с начала 2024 года

Значительный рост зафиксировали в производстве автотранспортных средств (ИПП 373,9%).

Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге за первые четыре месяца текущего года составил 111,8% к аналогичному периоду 2023-го. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербургская промышленность с каждым месяцем показывает уверенный рост. Мы выполняем поручение президента России по достижению технологического суверенитета и технологического лидерства. Наши предприятия наращивают объем выпускаемой высокотехнологичной продукции. Губернатор Петербурга

С начала 2024 года значительный рост зафиксировали в производстве автотранспортных средств (ИПП 373,9%), прочих транспортных средств и оборудования (166,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (150,5%), машин и оборудования (123,9%) и электрического оборудования (111,7%).

В остальных отраслях обрабатывающего комплекса положительная динамика достигнута в прочей неметаллической минеральной продукции (121,8%), производстве бумаги и бумажных изделий (117,7%), напитков (117,2%), текстильных изделий (117,2%), готовых металлических изделий (111,8%), химических веществ и химических продуктов (111,0%), лекарственных средств и материалов (110,2%).

Ранее мы рассказывали о том, что объем промышленного производства в Петербурге увеличился на 11,3% в I квартале 2024 года.

Фото: Piter.TV