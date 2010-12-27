В Петербурге идет сбор гуманитарной помощи для жителей Ростова-на-Дону

Петербуржцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

Правительство Петербурга открывает сбор гуманитарной помощи от юридических и физических лиц для пострадавших в результате пожара жителей города Ростова-на-Дону. Груз будет сформирован из продуктов длительного хранения, детского питания, предметов личной гигиены, постельного белья, одежды, обуви и посуды. Предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке и сертифицированными.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах города с 9:00 до 18:00 на базе комплексных центров соцобслуживания населения. Напомним, 21 августа в Ростове-на-Дону огонь уничтожил 83 частных дома в центре города. Пострадали и были эвакуированы более 650 человек.