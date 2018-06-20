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В Петербурге и Воронеже в первый день акции "Георгиевская ленточка" раздали более 20 тысяч атрибутов Победы
Сегодня, 19:10
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KaterinaKono13

В Петербурге и Воронеже в первый день акции "Георгиевская ленточка" раздали более 20 тысяч атрибутов Победы

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Участниками патриотического мероприятия стали военные служащие в воинских частей Западного военного округа, также на мероприятии присутствовали обычные жители городов и пресса.

В Петербурге и Воронеже стартовала ежегодная акция ко Дню Победы "Георгиевская ленточка". Так, в обоих городах за первый день проведения акции раздали больше 20 тысяч георгиевских лент.

Участниками патриотического мероприятия стали военные служащие в воинских частей Западного военного округа, также на мероприятии присутствовали обычные жители городов и пресса.

Черно-оранжевые ленточки вручались гостям и жителям городов. В этом году акцию приурочили к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для Петербурга эта акция является еще более важной, так как в этом году город отмечает 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Отмечаем, что подобные акции проводится ежегодно и их основной целью является патриотическое воспитание в сознании граждан нашей страны.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: георгиевская лента, день победы, новости воронежа, новости россии, новости санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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