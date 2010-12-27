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Двое мужчин выясняли отношения на кулаках в Васильеостровском районе
Сегодня, 20:33
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TretyakovaS
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Двое мужчин выясняли отношения на кулаках в Васильеостровском районе

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В Васильеостровском районе Петербурга двое мужчин разрешали разногласия с помощью кулаков.

В Васильеостровском районе Петербурга двое мужчин выясняли отношения с помощью кулаков. Об этом сообщает портал "Невские новости" со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО.

Известно, что неприятный инцидент произошел утром 25 апреля рядом с домом №16 по 21-й линии, когда сотрудники Росгвардии осуществляли патрулирование.

На месте был задержан 43-летний гражданин, который наносил телесные повреждения 30-летнему петербуржцу.

Пострадавшего доставили в травмпункт, хулиган поехал в 16 отдел полиции.

По данному факту проводится проверка.

 

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Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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