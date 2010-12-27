Двое мужчин выясняли отношения на кулаках в Васильеостровском районе

В Васильеостровском районе Петербурга двое мужчин разрешали разногласия с помощью кулаков.

В Васильеостровском районе Петербурга двое мужчин выясняли отношения с помощью кулаков. Об этом сообщает портал "Невские новости" со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО.

Известно, что неприятный инцидент произошел утром 25 апреля рядом с домом №16 по 21-й линии, когда сотрудники Росгвардии осуществляли патрулирование.

На месте был задержан 43-летний гражданин, который наносил телесные повреждения 30-летнему петербуржцу.

Пострадавшего доставили в травмпункт, хулиган поехал в 16 отдел полиции.

По данному факту проводится проверка.