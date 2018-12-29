Петербургским бизнесменам придется согласовывать перепланировку в жилых домах

Это касается владельцев кафе, ресторанов, магазинов и офисов, которые размещены на первых этажах жилых зданий.

Владельцам нежилых помещений в жилых домах Петербурга придется согласовывать перепланировку с городскими властями. Соответствующий законопроект предложил лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

По мнению автора инициативы, работы по перепланировке помещений зачастую приводят к повреждению или сносу несущих конструкций. Это может обернуться аварийной ситуацией для всего дома.

Тетердинко напомнил, что в настоящее время с властями согласовывается только перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах. При этом на первых этажах таких зданий часто встречаются магазины, рестораны, кафе и офисы, владельцы которых переделывают помещения под свой лад.

Ранее мы писали, что дом Куприна на проспекте Просвещения перепланировали незаконно.

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