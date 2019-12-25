Участвовать в праздничном концерте будут такие звезды эстрады, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa и IOWA.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, то в Петербурге готовятся к празднику выпускников "Алые паруса". Всероссийский "Выпускной вечер" для российских школьников в этом году состоится 27 июня.

Отмечается, что для обеспечения эпидемиологической безопасности "Алые паруса" пройдут в телевизионном формате. Прямую трансляцию проведет Пятый канал. Кульминацией шоу по-традиции станет проход брига "Россия" по акватории Финского залива и салют.

Известно, что участие в мероприятии примут такие звезды эстрады, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa и IOWA.

Ранее мы сообщали о том, что родители петербургских школьников выступили против онлайн-проведения "Алых парусов".

Фото:pixabay