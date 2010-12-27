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В Петербурге школьница отравилась "Но-Шпой"
Сегодня, 11:02
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nadiputintseva
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В Петербурге школьница отравилась "Но-Шпой"

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Девочку доставили в больницу на машине "скорой помощи".

5 декабря бригада скорой помощи экстренно забрала в больницу 14-летнюю девочку. Выяснилось, что потерпевшая почувствовала себя не хорошо после того как выпила таблетки обезболивающего, сообщает 6 декабря "Политкэксперт".

Ухудшившееся состояние ребенка заметили родители и вызвали скорую.  Известно, что восьмиклассница съела разом 20 таблеток "Но-Шпы". Ее пришлось госпитализировать с сильным отравлением. Узнать от пострадавшей, почему она приняла такую дозу сильного препарата – не получилось.

О состоянии школьницы не сообщается. По факту случившегося ведется проверка. 

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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