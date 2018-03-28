В Петербурге горит крупный автосалон "Рольф"

Службы еще не прибыли на место происшествия.

Днем 28 марта в Приморском районе вспыхнул крупный пожар в автосалоне "Рольф Лахта". Как сообщает мобильный корреспондент Piter.tv, из здания валит черный дым.

Известно, что огонь вспыхнул в начале третьего около станции метро "Старая Деревня". Автосалон "Рольф" является официальным дилером автомобилей марки HYUNDAI. На кадрах видеозаписи видно, что комплекс на Савушкина окружили люди, которые успели покинуть помещение.

На место происшествия прибыли пожарные. О пострадавших, на данный момент, не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются. также в здании находится крупный салон поддержаных авто "BlueFish".

Как стало известно, прибывшие спецслужбы присвоили происшествию первый ранг сложности. Как сообщают очевидцы, огонь вспыхнул на первом этаже автосалона "Рольф". Первая бригада пожарных приступила к ликвидации возгорания через 9 минут.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург