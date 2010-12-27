В Петербурге эвакуировали посетителей ТРЦ "Рио"

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили об эвакуации посетителей из ТРЦ "Рио" во Фрунзенском районе.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", из ТРЦ "Рио" эвакуировали посетителей.



В торговом центре посетителям сообщили, что сегодня, 25 сентября "Рио" больше работать не будет.



Причина эвакуации не сообщается.



На место прибыли сотрудники спасательных служб.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург