Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", из ТРЦ "Рио" эвакуировали посетителей.
В торговом центре посетителям сообщили, что сегодня, 25 сентября "Рио" больше работать не будет.
Причина эвакуации не сообщается.
На место прибыли сотрудники спасательных служб.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 21:32
186
В Петербурге эвакуировали посетителей ТРЦ "Рио"
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили об эвакуации посетителей из ТРЦ "Рио" во Фрунзенском районе.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", из ТРЦ "Рио" эвакуировали посетителей.