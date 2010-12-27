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В Петербурге эвакуировали посетителей ТРЦ "Рио"
Сегодня, 21:32
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TretyakovaS
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В Петербурге эвакуировали посетителей ТРЦ "Рио"

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили об эвакуации посетителей из ТРЦ "Рио" во Фрунзенском районе.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", из ТРЦ "Рио" эвакуировали посетителей.

В торговом центре посетителям сообщили, что сегодня, 25 сентября "Рио" больше работать не будет.

Причина эвакуации не сообщается.

На место прибыли сотрудники спасательных служб.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: новости петербурга , новости спб , эвакуация
Категории: Новости СПб

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