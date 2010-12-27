Жители Петербурга заметили пирамиду из машин на эвакуаторе

Во вторник, 29 октября, петербуржцы стали свидетелями необычного зрелища. Эвакуатор решил забрать сразу же два автомобиля и погрузил их друг на друга. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.
"Чтобы два раза не ездить",
- подписал снимок автор поста.
В комментариях пользователи стали обсуждать отечественные автомобили и отметили, что хотели бы, чтобы с улиц почаще забирали "автохлам".
Поехал ли эвакуатор, груженный двумя машинами, или нет - неизвестно, однако такая перевозка запрещена.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ККИ снес незаконные шиномонтажный и продуктовый павильоны.
Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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