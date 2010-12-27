Жители Петербурга заметили пирамиду из машин на эвакуаторе

Подтверждения тому, что далее эвакуатор поехал в таком виде, нет.

Во вторник, 29 октября, петербуржцы стали свидетелями необычного зрелища. Эвакуатор решил забрать сразу же два автомобиля и погрузил их друг на друга. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

"Чтобы два раза не ездить", - подписал снимок автор поста.

В комментариях пользователи стали обсуждать отечественные автомобили и отметили, что хотели бы, чтобы с улиц почаще забирали "автохлам".

Поехал ли эвакуатор, груженный двумя машинами, или нет - неизвестно, однако такая перевозка запрещена.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ККИ снес незаконные шиномонтажный и продуктовый павильоны.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK