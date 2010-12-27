  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Петербурга заметили пирамиду из машин на эвакуаторе
Сегодня, 22:19
50
nadezhda_sib

Жители Петербурга заметили пирамиду из машин на эвакуаторе

0 0

Подтверждения тому, что далее эвакуатор поехал в таком виде, нет.

Во вторник, 29 октября, петербуржцы стали свидетелями необычного зрелища. Эвакуатор решил забрать сразу же два автомобиля и погрузил их друг на друга. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

"Чтобы два раза не ездить",

- подписал снимок автор поста. 

В комментариях пользователи стали обсуждать отечественные автомобили и отметили, что хотели бы, чтобы с улиц почаще забирали "автохлам". 

Поехал ли эвакуатор, груженный двумя машинами, или нет - неизвестно, однако такая перевозка запрещена. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ККИ снес незаконные шиномонтажный и продуктовый павильоны. 

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии