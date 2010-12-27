ККИ снес незаконные шиномонтажный и продуктовый павильоны

Точки обнаружили в Приморском районе и поселке Песочный.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) 28 октября ликвидировали два павильона, незаконно занимавших земельные участки, сообщила пресс-служба комитета.

Еще в сентябре ККИ обнаружил нелегальное использование участка площадью 30 кв. м. на Ленинградской улице в поселке Песочный. Западнее дома №68 торговали продуктами и алкоголем. Договор аренды у владельца был расторгнут еще в июле, но держатель продуктовой точки не освободил территорию в срок. Павильон разобрали сотрудники комитета.

Похожая ситуация сложилась с точкой шиномонтажа на проспекте Королева, у дома №57. Павильон площадью 22 кв. м. также незаконно занимал землю. Договор с городом на использование территории составлен не был. Владелец проигнорировал требование освободить участок, что своими силами позже исправил ККИ.

Землепользователей привлекут к административной ответственности.

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Фото: пресс-служба ККИ