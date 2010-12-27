В Петербурге электричка насмерть сбила ребенка

Очевидцы сообщают, что на их глазах под колесами электрички погибла девочка

Утром 5 октября очевидцы в соцсетях сообщили, что на перегоне станции Лахта - Яхтерная, в Приморском районе Санкт-Петербурга, девочку насмерть сбила электричка.

Как сообщают пользователи интернета, погибшей было 14 лет, она переходила пути в наушниках. Пресс- служба УТ МВД РФ по СЗФО в свою очередь опроверг эту информацию, сообщив, что погибшей была взрослая женщина. Сейчас по факту случившегося инцидента проводится проверка.

Стоит отметить, что о закрытии опасного перехода поднимал вопрос депутат ЗакСа Михаил Амосов. За последний год на данном участке насмерть сбиты 4 человека.