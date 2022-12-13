В Петербурге экс-помощника замминистра МВД Скворцова обвинили в заказном убийстве

Следствие полагает, что Скворцов испытывал личную неприязнь к мужчине, который был авторитетом в криминальных кругах.

В Петербурге бывшему помощнику замминистра МВД Дмитрию Скворцову предъявили обвинение в убийстве в 1995 году. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе ГУ СК по городу.

Следствие полагает, что Скворцов испытывал личную неприязнь к мужчине, который был авторитетом в криминальных кругах. Он нашел двоих исполнителей, готовых за денежное вознаграждение расправиться с ним. На Звездной улице 25 ноября 1995 года мужчина был убит. Злоумышленники несколько раз выстрелили в потерпевшего, он скончался на месте. Одному из них ранее предъявили обвинение, второй был убит в 2009 году.

Кроме этого, Скворцов заочно обвиняется в целом ряде убийств. Его объявили в международный розыск, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv

