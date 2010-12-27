В Петербурге двое убийц в пижамах сбежали из психбольницы

В Ленинградской области в ночь на 1 сентября из психиатрической клиники сбежали два пациента.

В ходе планового осмотра медсестра обнаружила исчезновение мужчин около 2:30 ночи в пятницу, 1 сентября. Затем сотрудница больницы сообщила руководству. Дежурный врач Дружносельской больницы о произошедшем по телефону сообщила в правоохранительные органы.

Двое мужчин с психическими нарушениями были ранее судимы за убийства.

Известно, что один из беглецов 1990 года рождения был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Второй беглец 1984 года рождения также находился на принудительном лечении из-за убийства. Больные сбежали в больничных пижамах.

Сотрудники полиции ведут розыск сбежавших преступников.