В Петербурге два ребенка накануне вечером выпали из окон

Один выжил, второму не удалось помочь.

Два ребенка стали жертвами невнимательности родителей. Оба малыша случайно выпали из окон многоэтажных домов. Один из них погиб. Второй госпитализирован.

Летальным исходом завершилась трагедия по Седьмой Советской улице. Об этом сообщает "Политэксперт". Из квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. Ее живым его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти маленького пациента. Он умер из-за тяжелых травм. Полиция установила, что в момент инцидента в помещении находилась 28-летняя мать.

Второе происшествие зафиксировано вечером 19 июля на Софийской улице. Двухлетний мальчик не удержался на подоконнике четвертого этажа. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Фото: Piter.tv