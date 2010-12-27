В Выборгском районе достроили "проблемый" корпус ЖК

К строительству вернулись после четырехлетнего перерыва.

В Шувалово завершили строительство "проблемного" корпуса 5.2 ЖК "Новая Скандинавия", сообщил "Строительный Петербург". Объект начали возводить еще в 1998 году.

Корпус представляет собой 7-этажном здание, в котором находятся 102 квартиры общей площадью более 10 тыс. кв.метров. До нового года в дом смогут заселиться 76 семей.

Строительство жилого комплекса началось в 1998 году, первую очередь сдали в 2006, а с 2014 начались строительно-монтажные работы в трех корпусах. Среди них также был корпус 5.2. Спустя год из-за отсутствия финансирования застройщик приостановил работы.

Взяться за ситуации пришлось в Смольном. С лета 2019 года на объекте возобновилось строительство, теперь уже в роли застройщика выступила компания "БФА Девелопмент".

Еще один "проблемный" корпус 8.3 планируют завершить в 2020 году.

Фото: gov.spb.ru