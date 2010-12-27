Переулок Матюшенко закроют на ремонт до середины 2020 года

КРТИ предупредил автовладельцев об изменении движения.

С 23 марта водителям Санкт-Петербурга будет необходимо прорабатывать для себя новые маршруты. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры города сообщили, что вводятся новые ограничения движения.

С завтрашнего дня по 31 марта будет закрыт проезд по Планерной улице, также затруднения возникнут на участке Глухарской улицы.

Далеко не временное ограничение постигнет с 24 марта переулок Матюшенко от Бабушкина до Прямого проспекта. Проезд закроют до 18 сентября 2020 года.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в центре Петербурга ввели временные ограничения дорожного движения.