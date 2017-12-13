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Педофил дирижер избежал наказания за совращение 14-летней
Сегодня, 15:17
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nadiputintseva
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Педофил дирижер избежал наказания за совращение 14-летней

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Залуженный артист несколько лет спал с несовершеннолетней и заставил ее сделать аборт.

26 февраля Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении дирижёра Юрия Бондаренко, который на протяжении нескольких лет спал со своей ученицей, недостигшей даже 16-летнего возраста.  

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, залуженного артиста России признали виновным в интимной близости с несовершеннолетней. Суд признал его виновным и приговорил в одному году лишения свободы. А также подсудимому запретили заниматься педагогической деятельностью сроком на три года. Однако реального наказания не последовало, поскольку он вступил в брак с потерпевшей, когда ей исполнилось 18 лет.

Ранее было установлено, что 55-летний преподаватель лицея искусств "Санкт-Петербург" на протяжении четырех лет встречался со своей ученицей. Его секрет раскрылся, когда через два года их отношений 16-летняя девочка забеременела и сделала аборт.

Чтобы избежать наказания, Бондаренко развелся со своей женой, с которой прожил в браке 34 года и женился на 18-летней потерпевшей.  

Фото: lispb.ru

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Теги: новости спб , происшествия , юрий бондаренко дирижер
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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