Педофил дирижер избежал наказания за совращение 14-летней

Залуженный артист несколько лет спал с несовершеннолетней и заставил ее сделать аборт.

26 февраля Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении дирижёра Юрия Бондаренко, который на протяжении нескольких лет спал со своей ученицей, недостигшей даже 16-летнего возраста.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, залуженного артиста России признали виновным в интимной близости с несовершеннолетней. Суд признал его виновным и приговорил в одному году лишения свободы. А также подсудимому запретили заниматься педагогической деятельностью сроком на три года. Однако реального наказания не последовало, поскольку он вступил в брак с потерпевшей, когда ей исполнилось 18 лет.

Ранее было установлено, что 55-летний преподаватель лицея искусств "Санкт-Петербург" на протяжении четырех лет встречался со своей ученицей. Его секрет раскрылся, когда через два года их отношений 16-летняя девочка забеременела и сделала аборт.

Чтобы избежать наказания, Бондаренко развелся со своей женой, с которой прожил в браке 34 года и женился на 18-летней потерпевшей.

Фото: lispb.ru