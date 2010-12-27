В Петербурге директора мини-футбольного клуба подозревают в мошенничестве

Для сделки мужчины составили фиктивные документы.

Директор мини-футбольного клуба на пару с генеральным директором подозреваются в незаконном получении денег на покупку спортивной формы и инвентаря. Об этом сообщают в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По версии следствия, имужчины получили средства от государства по ложным документам.

Руководители мини-футбольного клуба обратились к городскому правительству за субсидией. Они хотели закупить спортивную форму и инвентарь. Для сделки мужчины составили фиктивные документы. По версии следствия, они ничего не купили и присвоили себе около 6 миллионов рублей, данных государством.

Оба подозреваемых задержаны. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция проводит обыск в квартирах подозреваемых.