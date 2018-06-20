В Петербурге девочка-подросток ранила ножом 10-летнего мальчика

Жуткий инцидент произошел после распития алкоголя с подругой за гаражами на Двинской улице.

В Кировском районе Петербурга 10-летний мальчик получил резаные травмы головы и шеи.

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вечером 19 апреля две девушки 15-ти и 16-ти лет распивали спиртное у дома № 4, корпус 2 по Двинской улице. Там они познакомились с 10-летним мальчиком из Таджикистана. Через некоторое время одна из девушек осталась на площадке, а другая отлучилась с мальчиком за гаражи. Через некоторое время первая услышала крики, испугалась и убежала, но потом вернулась обратно. Там деушка и была задержана.

Мальчик был доставлен в больницу с с колотыми ранениями головы и шеи, а также сотрясением головного мозга в состоянии средней степени тяжести. На следующий день в полицию с заявлением обратился 32-летний гражданин Таджикистана, который сообщил, что неустановленное лицо у дома № 4 по Двинской улице нанесло его сыну ножевые ранения.

По данному факту проводится проверка.