В Интерьерном театре демонтировали выставку о Януше Корчаке, чтобы не обидеть немцев

Общество блокадников города не хотело обижать иностранных туристов из Германии воспоминаниями о войне.

В Интерьерном театре общество блокадников демонтировали экспозицию, посвященную гуманисту Янушу Корчаку. В этом году празднуется 140-летие со дня рождения польского писателя. Выставка была подготовлена самим театром, но петербуржцы решили, что такое событие было несогласовано с немецкой делегацией, которая планировала посетить заявление. Об этом сообщает парламентарий ЗакСа Борис Вишневский.

Это -позор для моего города, когда функционеры блокадного общества (замечу: поддерживающие городские власти во всех их начинаниях, получающие от них подарки и блага, и зовущие подопечных блокадников голосовать за кандидатов от власти на всех выборах) устраивают подобное реагирует на произошедшее петербургский политик

Секретарь общества блокадников заявила Вишневскому, что иностранные гости могли обидеться на такой сюрприз. Однако, журналистам была предложена версия о том, что выставку сняли по эстетическим соображениям. Позже экспонаты все же вернули. Для этого пришлось обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Напомним, что Януш Корчак прошел через Варшавское гетто в 1940 году. Вместе с воспитанниками "Дома сирот" он погиб в газовой камере в 1942 году.

Фото Наталии Соколовской