В Петербурге демонтировали 40 тыс. кв. м незаконных автостоянок

Хозяев самовольных объектов привлекут к административной ответственности.

За неделю в Санкт-Петербурге освободили около 40 тыс. кв. м территории от 11 незаконных автомобильных стоянок. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Самовольные объект были ликвидированы на улице Доблести (более 7 тыс. кв. м.), на Сиреневом бульваре (6 тыс. кв. м), на Красногорской улице (более 5 тыс. кв. м). Также незаконные парковки демонтировали на улицах Лени Голикова, Руднева, Доблести, Ивановской, Михаила Дудина, Заречной и Жени Егоровой.

Хозяев самовольных объектов привлекут к административной ответственности за незаконное присвоение городской земли.

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Фото: Комитет по контролю за имуществом