В Петербурге чиновники сносят детские площадки

После того, как горожане попросили провести ремонт, модули демонтировали полностью.

Жители города возмущены необычным решением администрации ликвидировать поломанные детские площадки вместо того, чтобы их отремонтировать, сообщил 26 декабря "Красивый Петербург".

Чиновники отмечают, что такое решение связано с тем, что демонтировать модуль и поставить новый дешевле, чем отремонтировать старую детскую площадку. Однако замены петербуржцам приходится ждать годами или вовсе любоваться на пустой двор.

Отмечается, что под своеобразную программу реновации попали даже те детские площадки, которые были отремонтированы жильцами самостоятельно.

Жители города подозревают, что причиной сноса служит не ее плохое состояние, а нежелание чиновников заниматься бюрократической волокитой.

Фото: "Красивый Петербург"