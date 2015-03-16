В Петербурге чествуют 41 тысячу медицинских сестер

Губернатор поздравил средний медицинский персонал с профессиональным праздником. В Северной столице трудятся 41 тысяча медсестер, лучшим из них вручили государственные награды.

В Петербурге сегодня чествуют медицинских сестер. Губернатор Александр Беглов поздравил их с профессиональным праздником. В торжественной церемонии также приняли участие председатель парламента Александр Бельский и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Губернатор поблагодарил всех сотрудников больниц и поликлиник за профессионализм и самоотдачу. Он отметил, что 80 процентов всей важной и необходимой нагрузки ложится на плечи медсестер, которые круглосуточно находятся рядом с больными и оказывают им помощь. Самое главное, подчеркнул Беглов, что они отдают пациентам свое сердце, потому что без этого невозможно.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский признался, что не понаслышке знает о теплых руках и заботе медсестер. Он рассказал, что провел много времени в больнице еще маленьким ребенком, и тепло этих рук помнит до сих пор. Наталия Башкетова подчеркнула, что именно от медсестер зависит результат, который создают врачи.

Средний медицинский персонал — самый многочисленный в системе здравоохранения. В Северной столице трудится 41 тысяча медсестер. Лучшим профессионалам сегодня вручили государственные награды. Правительственные и ведомственные медали и грамоты получили более 100 человек. Среди них Наталья Машканова, старшая медсестра 5-го хирургического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Она удостоена знака "Отличник здравоохранения".

В Петербурге последние пять лет успешно реализуется программа модернизации первичного звена. Открываются новые стационары и поликлиники, которые оснащают современным оборудованием. Внимание уделяется и подготовке кадров. При больницах открываются учебные кабинеты, где студенты одновременно получают теорию и практику.

Ранее главный врач поликлиники №40 рассказал о развитии системы здравоохранения в Петербурге.

Фото: Piter.TV