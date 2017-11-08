В Петербурге будут судить мужчину, превратившего свою квартиру в наркопритон. Об этом сообщает "Росбалт".
По данным пресс-службы петербургской прокуратуры, мужчина предоставлял квартиру наркоманам, обеспечивал их посудой и шприцами. Также у него был найден наркотик для личного употребления.
Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 232 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ. Дело направлено в суд.
Сегодня, 19:17
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В Петербурге мужчина превратил свою квартиру в наркопритон
В Петербурге будут судить мужчину, превратившего свою квартиру в наркопритон.
В Петербурге будут судить мужчину, превратившего свою квартиру в наркопритон. Об этом сообщает "Росбалт".