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В Петербурге мужчина превратил свою квартиру в наркопритон

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В Петербурге будут судить мужчину, превратившего свою квартиру в наркопритон.

В Петербурге будут судить мужчину, превратившего свою квартиру в наркопритон. Об этом сообщает "Росбалт".

По данным пресс-службы петербургской прокуратуры, мужчина предоставлял квартиру наркоманам, обеспечивал их посудой и шприцами. Также у него был найден наркотик для личного употребления.

Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 232 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ. Дело направлено в суд.  

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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