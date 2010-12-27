В Петербурге будет похоронен зампред правительства Коми

Зампред правительства Республики Коми и министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов скончался в Петербурге на 63-м году жизни. Он будет похоронен на Смоленском кладбище 6 ноября.

В Петербурге на 63-м году жизни скончался зампред правительства Республики Коми и министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным информагенства БНК, Николай Герасимов умер 2 ноября в национальном медицинском центре имени Алмазова. Он будет похоронен на Смоленском кладбище 6 ноября.

В заявлении главы Республики Коми Сергея Гапликова говорится, что Герасимов 40 лет своей жизни посвятил Республике Коми: прошел большой трудовой путь от геолога до министра промышленности и энергетики, а затем и заместителя председателя правительства.