В Петербурге бизнесмен прострелил голову любовнице-молдаванке

Бизнесмена арестовали, а женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Приморском районе Петербурга предприниматель прострелил голову своей любовницы из Молдавии. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

33-летнюю мигрантку из Молдавии доставили в больницу с проникающим огнестрельным ранением черепа, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Ее состояние врачи описывают как крайне тяжелое.

Молодая женщина официально не трудоустроена, у нее имеется вид на жительство в РФ.

11 августа правоохранители задержали 38-летнего индивидуального предпринимателя, ранее несудимого. Петербуржца подозревают в том, что утром 10 августа во время ссоры, возникшей в результате распития спиртных напитков, он выстрелил в голову своей сожительнице. Пистолет "МР-79-ТМ" принадлежал мужчине.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.