У Дворцового моста на несколько минут неожиданно загорелась Ростральная колонна

Как оказалось, специалисты проверяли работоспобность оборудования.

В конце рабочего дня в Петербурге у Дворцового моста неожиданно загорелась одна Ростральная колонна. Об этом сообщает Фонтанка.

Огонь вспыхнул примерно в 16:00 и через несколько минут также неожиданно погас. Но через короткое время пламя снова стало появляться на колонне. И так продолжалось около трех минут.

Раньше колонны на Васильевском острове были как маяки, в наши дни огонь Ростральных колонн можно увидеть только в торжественных случаях. Сегодня же петербуржцам посчастливилось увидеть эту красоту во время проверки работоспособности оборудования.

Фото: pixabay.com