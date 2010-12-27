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У Дворцового моста на несколько минут неожиданно загорелась Ростральная колонна
Вчера, 17:42
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nastya960
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У Дворцового моста на несколько минут неожиданно загорелась Ростральная колонна

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Как оказалось, специалисты проверяли работоспобность оборудования.

В конце рабочего дня в Петербурге у Дворцового моста неожиданно загорелась одна Ростральная колонна. Об этом сообщает Фонтанка.

Огонь вспыхнул примерно в 16:00 и через несколько минут также неожиданно погас. Но через короткое время пламя снова стало появляться на колонне. И так продолжалось около трех минут. 

Раньше колонны на Васильевском острове были как маяки, в наши дни огонь Ростральных колонн можно увидеть только в торжественных случаях. Сегодня же петербуржцам посчастливилось увидеть эту красоту во время проверки работоспособности оборудования.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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