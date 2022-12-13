В Петербурге бетонный завод выставили на торги за 500 млн рублей

Площадь объекта составляет 5,8 га, производственные объекты — 8 тыс. кв. м.

В Петербурге бывший бетонный завод на Софийской улице группа ЛСР выставила на продажу. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Площадь объекта составляет 5,8 га, производственные объекты — 8 тыс. кв. м. Сейчас все помещения производств сданы в аренду. Завод выставили на торги за 500 млн рублей.

По мнению директора департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексея Федорова, участок не имеет перспектив для иного вида использования, кроме как производственно-складского, а для этой функции запрашиваемая цена представляется завышенной в два или даже три раза.

Ранее в Петербурге с 10 мая заработала паромная переправа у Биржевого моста. Каждые 10 минут курсируют тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров.

Фото: piter.tv