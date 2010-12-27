В Петербурге банкира заочно посадили под стражу

В Санкт-Петербурге Василеостровский суд заочно вынес и заключил под стражу бывшего главу ВЕФК Александра Гительсона

4 октября в Суде прошло заседание, на котором следствие выдвинуло ходатайство об избрании меры пресечения бывшему главе Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК). Александр Гительсон ни разу не явился на допросы и в связи с этим был объявлен в уголовный розыск, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского горсуда.

Гительсон не появился в суде по той причине, что находится в Австрии. Ранее следственный комитет предпринимал попытки возвращения банкира на родину по делу о мошенничестве. В Австрию отправили запрос об экстрадиции, на что получили положительный ответ. Гительсону был зачитан приговор, он отбыл наказание и в этом году снова вернулся в Австрию.

На сегодняшний день банкира заключили под стражу заочно.

После того как стало известно о хищении 20 миллиардов, следственный комитет вызвал Александра Гительсона на допрос, но, как оказалось, он уже уехал за приделы России. Австрия повторно одобрила запрос об экстрадиции, но в этот раз банкир собрался обжаловать это решение в верховном австрийском суде.