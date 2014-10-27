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В Петербурге задержали троих за разбой
Сегодня, 11:55
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Shdaria
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В Петербурге задержали троих за разбой

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В Петербурге раскрыли преступление, совершенное подростками.

Правоохранительные органы раскрыли уголовное дело о нападении на прохожего, которое произошло в июле на Маршала Захарова. 

В управлении МВД сообщили, что в процессе расследования полиция задержала троих подозреваемых. Одному из молодых людей 19 лет, а другим – по 17 и 14 лет. Кроме того, в ходе обыска полицейские нашли у задержанных похищенное и изъяли его.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "разбой". Обвиняемым грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что в июле 2017 года преступники накинулись на 49-летнего мужчину у дома №13. Они похитили его имущество, которое оценивается в 33 тысячи рублей.

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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