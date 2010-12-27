В Петербурге автомобиль улетел в ограду, а затем "искупался" в канале

В ночь на 17 ноября в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси. Транспортное средство влетело в ограждение, а затем упало в Лебяжью канавку. Водителя и пассажира увезли в больницу.

В ночь на 17 ноября в Петербурге автомобиль такси влетел в металлическое ограждение, а затем рухнул в Лебяжью канавку. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



По предварительным данным, автомобиль "Фольцваген Поло", за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения, двигался по Садовой улице от улицы Инженерной к набережной реки Мойки. Когда водитель подобрался к пересечению Мойки и Лебяжьей канавки, он не справился с управлением и налетел на металлическую ограду. Но и на этом "испытания" водителя не закончились: после он вместе с пассажиром 1975 года рождения улетел в Лебяжью канавку.



Водитель и пассажир получили переохлаждение легкой степени и были доставлены в Мариинскую больницу. Других пострадавших в результате ДТП нет.



По данному факту проводится проверка.