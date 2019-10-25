Водителя, влетевшего в пешеходов на Обводном канале, заключат под стражу

В результате аварии пострадали 8 человек.

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для водителя, устроившего ДТП на набережной Обводного канала. Как сообщили 24 октября в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, Сухбатулло Киргизбаев будет находиться под стражей до конца декабря.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст.264 УК РФ "Нарушение ПДД". Водителя будет находиться под стражей до 23 декабря 2019 года.

Напомним, 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло ДТП. Один из автомобилей ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "Рено-Каптюр". После столкновения "Рено" вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. В аварии пострадали восемь человек.

Видео: Piter.TV