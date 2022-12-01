В Петербурге администрация ищет арендаторов для не работающих консульств стран Балтии и США

Так, здание консульства Литвы получится снять за сумму от 1,35 млн (без учета НДС).

Сегодня, 9 июня, стало известно, что в течение последних нескольких дней были объявлены аукционы на здания, где ранее находились консульства Латвии, Литвы и США. Об этом сообщили на платформе "ГИС Торги".

Так, дома бывших диппредставительств планируют не продавать – их будут сдавать в аренду на 3 года.

Договор может быть расторгнут по инициативе арендодателя в бесспорном и одностороннем порядке в случае возникновения потребности СПб в использовании объекта для размещения иностранных консульских учреждений. ГИС Торги

Отметим, что на аукционах обозначили и цену за аренду в месяц. К примеру, здание консульства Литвы получится снять за сумму от 1,35 млн (без учета НДС).

Фото: Piter.TV