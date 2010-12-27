В Петербурге РЖД и Минобороны судились из-за 6 тысяч рублей

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по нелепому дело об экономическом конфликте между структурами РЖД и Минитерства обороны.

Две гигантские организации судились в Петербурге из-за нескольких тысяч рублей. Как стало известно Piter.TV, одна из дочерных компаний РЖД заявила иск в адрес "Объединенного стратегического командования Западного военного округа". ЗВО Минобороны РФ задолжал железнодорожникам 6 642 рубля за услуги связи, оказанные на территории Калининградской области. Речь идет о долгах по государственному контракту, заключенному 19 июля 2016 года. При этом РЖД надеялось взыскать с партнера еще и 136 рублей неустойки.

В итоге Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал иск железнодорожников-связистов. Он обязал Минобороны оплатить долг в 6 642 рубля и госпошлину в 1950 рублей. При этом суд признал необоснованным размер неустойки и обязал РЖД дополнительно оплатить 40 копеек пени.