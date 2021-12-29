В Петербурге на Пискаревском мемориале запустят 14 цифровых маршрутов для посетителей

К середине весны появятся умные аудиоэкскурсии, которые будут автоматические запускаться у посетителей в зависимости от их геопозиции.

С 27 января на Пискаревском мемориале начнут работу 14 цифровых экскурсионных маршрутов для индивидуального посещения. Об этом рассказал директор мемориального кладбища Евгений Панкевич, передаёт ТАСС.

По словам Панкевича, этот проект называется "Код памяти: Пискарёвский мемориал". Посетители смогут самостоятельно, используя цифровые носители, в комфортном формате прогуливаться и погружаться в историю этого места. Предположительно, с помощью установленных на территории мемориала QR-кодов посетители смогут получить важные сведения о блокаде Ленинграда и об увековечивании её памяти в Петербурге.

Добавим, что к середине весны появятся умные аудиоэкскурсии. Они будут автоматически запускаться у пользователей в зависимости от их геопозиции.

Ранее мы писали, что в Петербург из Европы вернулась жительница блокадного Ленинграда. Женщина планирует принять участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище и встретиться с подругами, с которыми она общалась в блокадном Ленинграде.

Фото: pexels

