Комстрой запросил в бюджете 400 млн рублей на перенос медиацентра на Крестовском острове

В ходе совещания в ЗакСе комитет по строительству Петербурга запросил в бюджете 400 миллионов на мероприятия, связанные с чемпионатом мира по футболу 2018 года. В планы комитета входит также перенос медиацентра.

Как сообщает "Фонтанка", комитет по строительству Петербурга запросил 400 миллионов в бюджете на мероприятия, которые связаны с ЧМ по футболу 2018 года. В планы комитета также входит перенос медиацентра, который препятствует перемещению из-под крыши выкатное поле стадиона на Крестовском острове.



По словам главы комитета Сергея Морозова, медиацентр будет сдвинут в сторону двухуровневых парковок.



Чиновник отметил, что в естественных условиях футбольный газон будет развиваться лучше. На данный момент, по словам Морозова, ожидается подтверждение от специалистов ФИФА и Оргкомитета-2018 о целесообразности замены.



В 400 миллионов, которые накануне были запрошены комитетом, входит сумма, необходимая на эксплуатацию и охрану уже имеющихся объектов, которая не была заложена в смету изначально. Сейчас идет повторное прохождение экспертизы.



Видео: YouTube/MBMedia tv



