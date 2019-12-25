В Петербурге Фонд "Талант и успех" получил национализированную гостиницу "Новотель"

Отель на улице Маяковского, 3а, передали фонду после судебных разбирательств. Гостиницу построили в 2005 году, в ней 233 номера.

Петербургскую гостиницу "Новотель", расположенную на улице Маяковского, 3а, передали фонду "Талант и успех". Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на "Контур.Фокус". Согласно данным, единственным владельцем ООО "Вест Бридж Отель", которому принадлежит гостиница, стал вышеназванный фонд.

После серии судебных разбирательств "Новотель" национализировали в феврале текущего года. Московский суд поддержал иск Генпрокуратуры об отчуждении в пользу государства активов, связанных с совладельцами системы авиабронирования Leonardo и депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова. Гостиницу общей площадью 14,1 тысячи квадратных метров построили в 2005 году. В "Новотеле" 233 номера. Среди инфраструктуры отеля — ресторан, лобби-бар, спортивный зал с хаммамом, 10 конференц-залов и другое.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Миллера у Исаакиевского собора отреставрируют за 768 млн рублей.

Фото: pxhere